Ситуація з коронавірусом в Києві продовжує погіршуватися: статистика на 30 листопада

Ситуація з коронавірусом в Києві продовжує погіршуватися: статистика на 30 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 35 людей.

У Києві 29 листопада зареєстрували 1646 нових випадків COVID-19. За добу у столиці одужав 1471 киянин, померло – 35.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

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У порівнянні з іншими регіонами - це вдвічі більше.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 646), Полтавській (875) та Донецькій (706) областях.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 30 листопада зафіксовано 10 554 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померла 561 людина, 25 318 пацієнтів одужало.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей. Загалом проведено 24 514 289 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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