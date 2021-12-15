14 грудня 2020 року у Британії виявляють новий на той час різновид коронавірусу / Pexels

Штамами "Дельта" і "Омікрон" можна заразитися одночасно: хто у зоні ризику

Штамами "Дельта" і "Омікрон" можна заразитися одночасно: хто у зоні ризику

Одночасне інфікування двома штамами може призвести до появи ще більш заразного варіанту.

У фармацевтичній компанії Moderna заявляють, що штамами "Дельта" та "Омікрон" можна заразитися одночасно. У зоні ризику перебувають люди з ослабленим імунітетом.

З такою заявою виступив головний медичний фахівець Moderna Пол Бертон, посилаючись на дослідження, пише Daily Mail.

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За його словами, згідно з науковими дослідження в Південній Африці, люди, особливо з ослабленим імунітетом, можуть заражатися відразу двома штамами. Пол Бертон попередив, що одночасне інфікування двома штамами може призвести до появи ще більш заразного варіанту. Він зауважив, що через велику кількість випадків Delta і Omicron, які зараз циркулюють у Великобританії, це є вірогідно.

Дослідники попереджають, що "рекомбінації" штамів коронавірусу можливі, але вони вимагають дуже специфічних умов і збігу в основному неконтрольованих подій.

За даними медичного фахівця, за весь час пандемії були виявлені три випадки так званої рекомбінації штамів, які в підсумку не призвели до виникнення нової мутації і не викликали новий спалах інфекції. У Всесвітній організації охорони здоров'я не виключили, що новий штам здатний змінити хід пандемії.

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