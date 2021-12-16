Штам "Омікрон" у 70 разів заразніший за "Дельту": вчені розповіли, яким може бути перебіг нового виду COVID-19

Штам "Омікрон" у 70 разів заразніший за "Дельту": вчені розповіли, яким може бути перебіг нового виду COVID-19

У разі масового поширення штаму, “Омікрон” може спричинити більш тяжкий перебіг хвороби та летальність.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" у 70 разів заразніший, ніж варіант "Дельта". Водночас протікає він у легшій формі.

Про це заявили вчені медичного факультету Гонконзького університету.

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Під час дослідження вчені виявили, що за 24 години після зараження штам "Омікрон" розмножувався приблизно в 70 разів швидше, ніж варіант "Дельта" та вихідний вірус.

“Важливо зазначити, що тяжкість захворювання у людей визначається не тільки реплікацією вірусу, а й імунною відповіддю господаря на інфекцію, що може призвести до порушення регуляції вродженої імунної системи, тобто до “цитокінового шторму”, — йдеться у дослідженні.

Вчені також додали, що у разі масового поширення штаму, “Омікрон” може спричинити більш тяжкий перебіг хвороби та летальність.

“Разом з нашими недавніми дослідженнями, що показують, що варіант "Омікрон" може частково уникнути імунітету від вакцин та перенесеної інфекції, загальна загроза від варіанта "Омікрон", ймовірно, буде дуже значною”, — наголосили дослідники.

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