Штам "Омікрон" у 70 разів заразніший за "Дельту": вчені розповіли, яким може бути перебіг нового виду COVID-19

У разі масового поширення штаму, “Омікрон” може спричинити більш тяжкий перебіг хвороби та летальність.
Новий штам коронавірусу "Омікрон" у 70 разів заразніший, ніж варіант "Дельта". Водночас протікає він у легшій формі.
Про це заявили вчені медичного факультету Гонконзького університету.
Під час дослідження вчені виявили, що за 24 години після зараження штам "Омікрон" розмножувався приблизно в 70 разів швидше, ніж варіант "Дельта" та вихідний вірус.
“Важливо зазначити, що тяжкість захворювання у людей визначається не тільки реплікацією вірусу, а й імунною відповіддю господаря на інфекцію, що може призвести до порушення регуляції вродженої імунної системи, тобто до “цитокінового шторму”, — йдеться у дослідженні.
Вчені також додали, що у разі масового поширення штаму, “Омікрон” може спричинити більш тяжкий перебіг хвороби та летальність.
“Разом з нашими недавніми дослідженнями, що показують, що варіант "Омікрон" може частково уникнути імунітету від вакцин та перенесеної інфекції, загальна загроза від варіанта "Омікрон", ймовірно, буде дуже значною”, — наголосили дослідники.
Нагадаємо, що Україна закупить інноваційні ліки для боротьби з COVID-19.
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