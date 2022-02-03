Штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний для дітей: стало відомо, чому

Обласну дитячу інфекційну лікарню зараз завантажено приблизно на 60%.
Новий штам "Омікрон" більше зачіпає дитяче населення. Основна причина — у відсутності вакцинації серед дітей.
Про це повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, повідомили у студії “Сегодня. Головне”.
Обласну дитячу інфекційну лікарню зараз завантажено приблизно на 60%. Серед пацієнтів немає вакцинованих. Більша половина з них віком від одного до п'яти років.
"Зараз в дитячій інфекційній лікарні перебуває близько 170 хворих. Всього там 290 місць. Ми бачимо, що "Омікрон" більше зачіпає дитяче населення, тому що діти невакциновані. В лікарні серед захворілих жодного вакцинованого пацієнта", — наголосив Максим Хаустов.
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