Штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний для дітей: стало відомо, чому

Штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний для дітей: стало відомо, чому

Обласну дитячу інфекційну лікарню зараз завантажено приблизно на 60%.

Новий штам "Омікрон" більше зачіпає дитяче населення. Основна причина — у відсутності вакцинації серед дітей.

Про це повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, повідомили у студії “Сегодня. Головне”.

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Обласну дитячу інфекційну лікарню зараз завантажено приблизно на 60%. Серед пацієнтів немає вакцинованих. Більша половина з них віком від одного до п'яти років.

"Зараз в дитячій інфекційній лікарні перебуває близько 170 хворих. Всього там 290 місць. Ми бачимо, що "Омікрон" більше зачіпає дитяче населення, тому що діти невакциновані. В лікарні серед захворілих жодного вакцинованого пацієнта", — наголосив Максим Хаустов.

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