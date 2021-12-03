Схожий на грип і ще більш контагіозний: які симптоми у нового штаму коронавірусу "Омікрон"

Схожий на грип і ще більш контагіозний: які симптоми у нового штаму коронавірусу "Омікрон"

Більшість нових госпіталізованих пацієнтів не були вакциновані.

Сухий кашель, лихоманка та загальний біль у тілі. Такі симптоми у нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомив лікар Південно-Африканської Республіки Унбен Піллей, пише видання Bloomberg.

За словами медика, новий штам коронавірусу у пацієнтів проявляється зараз у легкій формі. У них спостерігаються загальні симптоми грипу: сухий кашель, лихоманка та біль у тілі.

У той же час епідеміологи кажуть, що вже найближчим часом у Південній Африці втричі збільшиться кількість нових випадків захворювання на “Омікрон”, оскільки він є ще більш контагіозним, ніж інші види хвороби.

“Більшість нових госпіталізованих пацієнтів не були вакциновані. Експерти в галузі охорони здоров'я заявили, що існуючі вакцини, як і раніше, можуть забезпечити хороший захист від серйозних наслідків”, — наголосили у виданні Bloomberg.

Нагадаємо, що вчені знайшли причину виникнення тромбозу після вакцинації AstraZeneca.

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