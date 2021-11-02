Шмигаль заявив, що в країні найближчими тижнями стабілізується ситуація з COVID

Шмигаль заявив, що в країні найближчими тижнями стабілізується ситуація з COVID

Українці активніше вакцинуються.

Протягом найближчих двох тижнів в Україні стабілізується ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Про це під час брифінгу Запорізькій обласній клінічній лікарні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, цього і наступного тижня ситуація із COVID-19 cтабілізується. Очільник Кабмніну наголосив, що це стане можливим, зокрема завдяки тому, що українці стали активніше вакцинуватися.

"Що стосується вакцинації та боротьби з коронавірусом — минулого і цього тижня ми бачимо всі антирекорди. Ми переконані, що цього і наступного тижня буде стабілізація ситуації, тому що запроваджено "червоні" зони у 15 областях, вони дають свій результат", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 2 листопада зафіксовано 19 455 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 700 людей, 12 639 пацієнтів одужало. Було госпіталізовано 3 188 осіб, а 273 307 людей вакциновано проти COVID-19. 93,5% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Нагадаємо, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко заявив: наразі в Україні вдалося зупинити стрімке зростання госпіталізації та смертності від ускладнень коронавірусу, але ризик повторного спалаху все ще актуальний. Однією з причин стабілізації ситуації є збільшення темпів вакцинації.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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