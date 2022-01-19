Шмигаль і члени уряду отримали бустерну дозу від COVID-19 (фото)

Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що базовий курс щеплення у нього був вакциною AstraZeneca. Для бустерної дози він вибрав Moderna.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом з членами уряду отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Про це інформує Урядовий портал.

Зокрема, на фото видно, що прививку отримали Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, очільник МОЗ Віктор Ляшко, міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Також мобільні бригади вакцинували усіх охочих працівників Секретаріату Кабінету міністрів.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що базовий курс щеплення у нього був вакциною AstraZeneca. Для бустерної дози він вибрав Moderna.

Голова Міністерства охорони здоров’я порадив українцям робити “бустер” мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами був зробленим базовий курс.

Нагадаємо, від 6 січня в Україні всім охочим громадянам віком від 18 років дозволили робити бустерне щеплення проти COVID-19 за умови, що від моменту введення другої дози вакцини пройшло не менше 6 місяців.

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