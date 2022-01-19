Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Шмигаль і члени уряду отримали бустерну дозу від COVID-19 (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шмигаль і члени уряду отримали бустерну дозу від COVID-19 (фото)

Кабінет Міністрів України

Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що базовий курс щеплення у нього був вакциною AstraZeneca. Для бустерної дози він вибрав Moderna.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом з членами уряду отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Про це інформує Урядовий портал.

Зокрема, на фото видно, що прививку отримали Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, очільник МОЗ Віктор Ляшко, міністерка соцполітики Марина Лазебна. 

©
©

Також мобільні бригади вакцинували усіх охочих працівників Секретаріату Кабінету міністрів.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що базовий курс щеплення у нього був вакциною AstraZeneca. Для бустерної дози він вибрав Moderna.

©

Голова Міністерства охорони здоров’я порадив українцям робити “бустер” мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами був зробленим базовий курс.

Нагадаємо, від 6 січня в Україні всім охочим громадянам віком від 18 років дозволили робити бустерне щеплення проти COVID-19 за умови, що від моменту введення другої дози вакцини пройшло не менше 6 місяців.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація