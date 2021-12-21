Ще шість областей покинуть "червону" зону карантину: коли і які

Ще шість областей покинуть "червону" зону карантину: коли і які

Пом'якшені карантинні обмеження почнуть діяти від 23 грудня.

Шість областей України виходять з "червоної" зони карантину. Від 23 грудня на території Київської, Житомирської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей діятимуть обмеження, встановлені для "жовтої" зони карантину.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram-каналі.

Відповідне рішення ухвалили 21 грудня під час почергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомлення.

Нагадаємо, що від 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину - для невакцинованих громадян посилили карантинні заходи безпеки. Тепер відвідувати громадські заклади в жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має або "жовтий" COVID-сертифікат, або довідку 063/о (довідка про одужання).

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання. Таким чином в жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного із зазначених документів.

Слід зазначати, що від 23 грудня у червоній зоні залишаться лише 2 області: Волинська та Запорізька. Як повідомила аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова, у цих регіонах перевищено коефіцієнт виявлення коронавірусу.

Нагадаємо, МОЗ на період новорічно-різдвяних свят посилює вимоги карантину в Україні. Радуцький перелічив обмеження.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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