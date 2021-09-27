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Серед хворих немає вакцинованих: у Чернівцях в одній із лікарень для пацієнтів із COVID-19 зайнято 90% місць

Серед хворих немає вакцинованих: у Чернівцях в одній із лікарень для пацієнтів із COVID-19 зайнято 90% місць

Associated Press

Усі госпіталізовані перебувають на кисневій підтримці.

У Чернівцях в міській лікарні №1 90% ліжко-місць для хворих на COVID-19 зайняті. 

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступника гендиректора лікарні Валентина Пижика. 

За словами медика, у них на лікуванні перебуває 127 людей, інфікованих коронавірусом. Тоді, як загальна кількість ліжко-місць - 140. 

Середній вік пацієнтів - 60 років. Усі госпіталізовані перебувають на кисневій підтримці. Також 110 людей у тяжкому стані, дев'ять – у реанімації.

Серед хворих в Чернівецькій лікарні №1 немає немає вакцинованих. 

Нагадаємо, у Харкові зросла кількість хворих на коронавірус. Зараз у місті зайняті 90% ліжок для хворих на COVID-19 у опорних лікарнях міста.

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