Серед хворих немає вакцинованих: у Чернівцях в одній із лікарень для пацієнтів із COVID-19 зайнято 90% місць

Усі госпіталізовані перебувають на кисневій підтримці.
У Чернівцях в міській лікарні №1 90% ліжко-місць для хворих на COVID-19 зайняті.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступника гендиректора лікарні Валентина Пижика.
За словами медика, у них на лікуванні перебуває 127 людей, інфікованих коронавірусом. Тоді, як загальна кількість ліжко-місць - 140.
Середній вік пацієнтів - 60 років. Усі госпіталізовані перебувають на кисневій підтримці. Також 110 людей у тяжкому стані, дев'ять – у реанімації.
Серед хворих в Чернівецькій лікарні №1 немає немає вакцинованих.
Нагадаємо, у Харкові зросла кількість хворих на коронавірус. Зараз у місті зайняті 90% ліжок для хворих на COVID-19 у опорних лікарнях міста.