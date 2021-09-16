Щодоби надходить по 20 пацієнтів: у Чернівцях у дитячій ковід-лікарні залишилось лише 10 ліжко-місць

Щодоби надходить по 20 пацієнтів: у Чернівцях у дитячій ковід-лікарні залишилось лише 10 ліжко-місць

Із 98 пацієнтів коронавірус підтвердили у 29 хворих.

У Чернівецькій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділенні, куди госпіталізують хворих на коронавірус дітей, зайнято 98 ліжко-місць із 108.

Також читайте У МОЗ пояснили, чи захищає вакцинація проти коронавірусу від зараженням грипом

Про це повідомляє shpalta.media з посиланням на головного лікаря Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Тесліцького.

За даними медика, не в усіх дітей, яких госпіталізували, виявили коронавірус. У частини хворих є інші респіраторні захворювання із пневмонією чи без.

"З ковідом чи підозрою є 44 дитини. У 29 дітей – підтверджений ковід, а в решти очікуємо на результати ПЛР-тесту. Є 9 дітей віком до одного року", — пояснив головний лікар.

Медик наголошує, що всередньому щодня у медичний заклад госпіталізують по 20 дітей.

"Ця цифра варіює в межах 20 дітей щодня. Рівень госпіталізації, порівняно з минулим місяцем, удвічі вищий. Одна з причин — відвідування організованих колективів. Також є фактори, які характерні і для інших респіраторних хвороб. Це, зокрема, і сезонність, саме осінньо-зимовий період", - наголосив Олександр Тесліцький.

Також у лікарні в реанімації перебуває двоє немовлят, у матерів яких діагностували коронавірус. Малюки у тяжкому стані, наразі у них ще офіційно не підтвердили COVID-19. Матері новонароджених лікуються у закладах для дорослих, їхній стан також тяжкий.

"Одна дитина народилася передчасно з масою 1350 грам. Важкий стан обумовлений і недоношеністю. Інша дитина теж потребує апаратного дихання. Діти у тяжкому стані", - сказав лікар.

Нагадаємо, у МОЗ назвали чотири області, де можуть повернути "червону" зону і локдаун.

Коронавірус в Україні: за минулу добу зафіксували майже 6 тисяч нових випадків

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання