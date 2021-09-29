Що варто робити у разі COVID-19: основні поради від головної інфекціоністки Миколаївської області

Що варто робити у разі COVID-19: основні поради від головної інфекціоністки Миколаївської області

Коронавірусна пандемія не сповільнює обертів.

Світлана Федорова, головна лікарка обласної інфекційної лікарні м. Миколаїв пояснила основні моменти щодо симптомів та лікування COVID-19. За її словами, нинішній ковід розвивається дуже швидко.

Про це вона написала у Facebook.

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“Температура не дуже висока (буває 37,2- 37,5, а ураження легень вже 70% і більше), задишка з'являється і наростає різко, за лічені години. Запах і смак не втрачаються (у більшості). Початок: першіння в горлі, насморк. Симптоми звичайної застуди (переохолодження). Кашель, як і задишка, з'являються вже на пізніх стадіях”, - зазначила лікарка.

Вона також рекомендує негайно починати лікування

Протизапальний препарат (Парацетамол, Нурофен, Німесіл)

Промиваємо ніс сольовим розчином (Носоль, фізрозчин, Аквамаріс, Хьюмер)

Багато п'ємо води

Антибіотики тільки за рішенням лікаря

Питання загального порядку

Чи хворіють щеплені? Так. Будь-якою вакциною.

Чи потрапляють до стаціонару? Так. З пневмонією.

Яка вакцина краще? Саме для вас - вирішує ваш сімейний лікар з урахуванням ваших індивідуальних особливостей.

Чи потрібно робити щеплення? Так. Потрібно.

Чи правда, що молодші стали хворіти частіше? Так. Легше? Ні.

Чи правильно закривати школи, де не щеплені всі вчителі? Ні.

Чи можна захворіти повторно? Так. І третій раз теж.

Нагадаємо, раніше у МОЗ детально пояснили, як діяти українцям із медичними протипоказаннями до вакцинації від COVID-19.

Раніше Денис Шмигаль попередив українців про можливу ревакцинацію проти COVID-19. Коли вона буде, читайте тут.

В Україні станом на ранок 29 вересня зафіксовано 9 666 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 217 людей, 3 281 пацієнт одужав.

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