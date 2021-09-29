Що варто робити у разі COVID-19: основні поради від головної інфекціоністки Миколаївської області 

Коронавірусна пандемія не сповільнює обертів.
Світлана Федорова, головна лікарка обласної інфекційної лікарні м. Миколаїв пояснила основні моменти щодо симптомів та лікування COVID-19. За її словами, нинішній ковід розвивається дуже швидко.
Про це вона написала у Facebook.
“Температура не дуже висока (буває 37,2- 37,5, а ураження легень вже 70% і більше), задишка з'являється і наростає різко, за лічені години. Запах і смак не втрачаються (у більшості). Початок: першіння в горлі, насморк. Симптоми звичайної застуди (переохолодження). Кашель, як і задишка, з'являються вже на пізніх стадіях”, - зазначила лікарка.
Вона також рекомендує негайно починати лікування
- Протизапальний препарат (Парацетамол, Нурофен, Німесіл)
- Промиваємо ніс сольовим розчином (Носоль, фізрозчин, Аквамаріс, Хьюмер)
- Багато п'ємо води
- Антибіотики тільки за рішенням лікаря
Питання загального порядку
- Чи хворіють щеплені? Так. Будь-якою вакциною.
- Чи потрапляють до стаціонару? Так. З пневмонією.
- Яка вакцина краще? Саме для вас - вирішує ваш сімейний лікар з урахуванням ваших індивідуальних особливостей.
- Чи потрібно робити щеплення? Так. Потрібно.
- Чи правда, що молодші стали хворіти частіше? Так. Легше? Ні.
- Чи правильно закривати школи, де не щеплені всі вчителі? Ні.
- Чи можна захворіти повторно? Так. І третій раз теж.
Нагадаємо, раніше у МОЗ детально пояснили, як діяти українцям із медичними протипоказаннями до вакцинації від COVID-19.
Раніше Денис Шмигаль попередив українців про можливу ревакцинацію проти COVID-19. Коли вона буде, читайте тут.
В Україні станом на ранок 29 вересня зафіксовано 9 666 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 217 людей, 3 281 пацієнт одужав.