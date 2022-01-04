Що можна знайти у складі вакцин проти коронавірусу: чи є ртуть та інші заборонені речовини

Що можна знайти у складі вакцин проти коронавірусу: чи є ртуть та інші заборонені речовини

Детальний склад усіх зареєстровних в Україні вакцин можна знайти на сайті МОЗ.

Центр громадського здоров'я заявив, що жодна з вакцин проти COVID-19, яка зареєстрована в Україні, не містить у своєму складі ртуть.

Про це повідомила пресслужба центру в Facebook.

"Не вірте міфам! Жодна з вакцин не містить у своєму складі ртуті", — заявили в повідомленні.

Крім того, в ЦГЗ нагадують, що детальний склад вакцин, зареєстрованих в Україні, можна дізнатися на сайті МОЗ "Вакцинація проти COVID-19".

Так, наприклад, у складі векторної вакцини AstraZeneca, окрім модифікованого аденовірусу, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь, також є допоміжні речовини: L-гістидин та L-гістидин гідрохлорид моногідрат, динатрієва сіль етилендіамінтетрацтової кислоти (EDTA), магнію хлорид, етанол, полісорбат 80, натрію хлорид, сахароза та вода для ін’єкцій.

Інактивована вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech, містить неактивний, "мертвий" вірус SARS-CoV-2 та допоміжні речовини, а саме: гідроокис алюмінію, гідрофосфат натрію 12-водний та гідрофосфат натрію моногідрат, а також натрію хлорид.

До складу вакцини Comirnaty (Pfizer-BioNTech) входить молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді, та допоміжні речовини: ALC-0315, ALC-0159 і холестерол, DSPC. Крім того, як допоміжні речовини у вакцині Comirnaty використано дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію, натрію хлорид і калію хлорид, сахароза та вода для ін’єкцій.

Вакцина Moderna містить мРНК-молекулу, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу SARS-CoV-2 та допоміжні речовини: ліпід SM-102 (гептадекан-9-іл 8- ((2-гідроксіетил) (6-оксо-6-(ундецилоксі)гексил)аміно) октаноат), холестерин, 1,2-дістеароїл-сн-гліцеро-3-фосфохолін (DSPC), 1,2-димірістоїл-рац-гліцеро-3-метоксіполіетилен гліколь-2000 (PEG2000 DMG), трометамол, трометамолу гідрохлорид, оцтова кислота, натрію ацетату тригідрат , сахароза та вода для ін’єкцій.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, як отримати додаткову та бустерну дозу вакцини проти коронавірусу та яка між ними різниця.

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