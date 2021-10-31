Що дві хвилини від COVID-19 гине людина: як Україну накриває "коронавірусний вал"

Що дві хвилини від COVID-19 гине людина: як Україну накриває "коронавірусний вал"

734 летальних випадки за добу — масштаби пандемії в Україні лякають, але це ще далеко не пік.

В Україні за останні дні спостерігаються довжелезні черги в центрах вакцинації. Машини "швидкої" терміново перевозять хворих під ШВЛ з однієї лікарні до іншої, де ще залишився кисень. Цього тижня кількість хворих на COVID-19 досягла нового піку. Три доби поспіль фіксують майже 27 тисяч нових інфікованих за добу, і небувалу кількість померлих від нього — таке, ніби щодня в країні розбивається по три боїнги.

Вірусна карта України вже майже вся "червона": стримати вал хворих уряд і місцева влада намагаються обмеженнями. Тотальний локдаун упроваджувати не будуть, пообіцяв прем‘єр Шмигаль. Бо це ще більше вдарить по і без того ослабленій економіці.

Уже знайомі нам заборони "червоної" зони стосуються тільки тих громадян, у кого немає ні довідки про вакцинацію, ні про наявність антитіл, ані негативного ПЛР-тесту. Усі інші зможуть і далі вільно їздити потягами і громадським транспортом. Ходити в спортзали, ресторани, кіно і магазини: якщо персонал там вакцинований також. Ось тому кинулися щеплюватися ті, хто так довго вагався.

Щеплені від COVID-19, буває, хворіють теж. Але значно легше, і вже точно вони — менш заразні для оточення! Ну а поки половина населення України ще роздумує, колотися чи ні — щодві хвилини одна людина від ковіду в нас помирає.

Про тих, кому вже не до палких суперечок у соцмережах, тих, хто став заручником заваленої ковідними хворими медицини. І що робити, якщо ви заслабли, а лікар до вас не їде, йдеться 31 жовтня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Брак кисню

Що відбувається на ринку кисню, справді є великим запитанням. Те що за добу зараз його треба стільки ж, як за тиждень ще місяць тому — лише одна половина відповіді. Але зупинка в розпал епідемії одразу кількох кисневих заводів дуже нагадує змову. Спроби журналістів отримати відповіді натикаються на відмови директорів. Утім ТСН вже почала власне розслідування.

Ситуація критична й через брак медиків. Бо незважаючи на дворічний ковідний досвід, у нас все ті ж проблеми, що й на початку — медиків стало менше, медики не витримують навантаження, у медиків опускаються руки, а в самій системі є велетенські адміністративні діри.

"Ситуація жорстка, машини нам не дають, костюмів нам не дають, щоб ми їхали додому до пацієнтів, а нам треба якимось чином виживати", — розповідає одна з сімейних лікарок столиці. Фактично ці слова означають, що літні люди, інваліди, або ті, хто через ковід не має сили сам прийти в лікарню, фактично сьогодні можуть розраховувати лише на волонтерів і диво.

Наодинці з COVID-19

Пані Тетяна має сина, хворого на ДЦП. Жінка виховує його сама, у хлопця паралізоване фактично усе тіло. Вони обоє захворіли на COVID-19 і опинилися фактично у пастці. Ніякого особливого алгоритму поводження з паралізованими інвалідами, яких раптом звалив COVID-19, держава не розробила . Вони навіть сімейного лікаря знайти не можуть, бо ніхто підписувати декларацію з інвалідом не хоче. Тетяна звернулася до ТСН у відчаї, кілька днів вони майже без свідомості пролежали дома, медики ж приїжджати відмовлялися.

Новий пік коронавірусу – як стримати вал хворих без впровадження тотального локдауну | Новини України

Оскільки син кашляв та мав високу температуру, яка не збивалася, Тетяні відмовили у допомозі. Єдине сказали, що вона може взяти паралізованого хлопця і самотужки відвезти до чергового лікаря. Але підняти 30-річного сина жінка просто не здатна.

Журналісти поїхали до центральної поліклініки міста Києва, щоб організувати допомогу важко хворому хлопцеві. Та виявилося, що знайти лікаря в медзакладі — завдання на сьогодні майже нереальне.

Олексій з мамою зараз лікуються вдома. За два тижні до них так ніхто і не приїхав. Журналісти запитали у медика, при яких симптомах потрібно терміново їхати до лікарні та наполягати на приїзді швидкої.Але спочатку, що робити найперше, коли дізналися про ковід і опинилися дома сам на сам з хворобою, як Олексій з мамою.

Що робити, коли ви дізналися про інфікування COVID-19

Лікар-реаніматолог Павло Сільковський говорить, що основне для хворої на коронавірус людини — це свіже повітря. Потрібно відкривати навстіж вікна у квартирі та дихати. Лікар не рекомендує робити КТ без призначення, тому що стан хворого найкраще аналізувати за показниками роботи легенів і серця.

Сатурацію потрібно виміряти 10-15 разів на день. Показник на пульсоксиметрі має бути не менше, ніж 90 відсотків. Якщо вже нижче — тоді викликати "швидку".

Весь жах ще попереду

Щодня госпіталізації потребують 6000 людей хворих на COVID-19, а місць для них у лікарнях вже майже не має. І це ми ще не на піку епідемії. Нас чекає рекордна кількість померлих від ковіду цієї зими. І основна причина лише в одному — майже всі пацієнти, які померли від COVID-19, були не щеплені.

На цьому тижні ми мали найвищі показники інфікованих за одну добу — це 26 198 людини, а також приголомшливу цифру померлих — 734 людини.

Це означає що ковід вбиває одну людину кожних дві хвилини. А наша система охорони здоров'я дійшла до свої фактичної межі — рятувати тяжких хворих . Можливо у критиків вакцини і досі повно аргументів, а претензії до МОЗ цілком справедливі, але перед очима все частіше постають картинки з італійських та американських сюжетів, де слова ативакцинаторів просто губляться на фоні гуркоту рефрежераторів, перетворених у вуличні морги, колон авто до крематоріїв.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання