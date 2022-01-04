Щеплені бустерною дозою отримають новий COVID-сертифікат: скільки буде чинний та коли з'явиться

Щеплені бустерною дозою отримають новий COVID-сертифікат: скільки буде чинний та коли з'явиться

Термін дії нового документа буде чинним 270 днів.

В Україні через застосунок "Дія" можна буде отримати сертифікат про бустерну дозу вакцини. Документ з'явиться наприкінці січня. Доти усі, хто отримав щеплення бустером, зможуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повну вакцинацію.

Про це розповіла заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич, повідомляє пресцентр МОЗ.

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Як отримати COVID-сертифікат про бустерне щеплення

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку "Дія"" не раніше останніх чисел січня, вже після самого щеплення. Порядок генерації сертифікату не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації.

Зазначається, що термін дії нового документа буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.

"Крім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустерну дозу, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Медичний документ видається за місцем щеплення чи у сімейного лікаря та у ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19", - розповіла Марія Карчевич.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав указ, яким дозволив щепитися бустерною дозою людям від 60 років. Оптимальний період введення бустерної дози - від 6 до 9 місяців. Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам.

Варто зазначити, в Україні відкрито запис на бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Аби записатися на бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, слід перейти за посиланням та обрати місце, дату і час щеплення.

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