Ще одна область переходить до "червоної" зони: яка і коли почнуть діяти жорсткі правила карантину

Ще одна область переходить до "червоної" зони: яка і коли почнуть діяти жорсткі правила карантину

Карантинні обмеження почнуть діяти від 8 листопада.

Від наступного тижня у Волинській області діятимуть обмеження та заборони, встановлені для "червоного" рівня епіднебезпеки. Таке рішення ухвалили сьогодні, 5 листопада, під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє міністр Кабміну Олег Немчінов.

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"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Зазначимо, нині дві третини країни, а саме 15 регіонів, уже в "червоній" зоні. 30 листопада до неї потрапили одразу 7 областей - Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

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