Ще два регіони України найближчим часом можуть вийти з "червоної" зони - експерт

Ще два регіони України найближчим часом можуть вийти з "червоної" зони - експерт

У цих областях коефіцієнт виявлених випадків перебуває в межах норми і не перевищений.

Вінницька і Хмельницька області вже найближчим часом можуть вийти з "червоної" зони адаптивного карантину.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків — скільки із протестованих зразків є позитивними, є підтвердженими випадками захворюваності на COVID-19", — пояснив Ганиченко.

Експерт пояснює, що саме у Вінницькій і Хмельницькій областях зазначений коефіцієнт виявлених випадків не перевищений.

"Зараз рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки. І вже цього тижня (інтерв'ю записано у середу 8 грудня, - ред.) ми очікуємо, що кожен із цих регіонів — Вінницька і Хмельницька області — покажуть виконання дограничних рівнів по госпіталізації", — зазначив Ганиченко.

Експерт сподівається, що найближчим часом ці регіони зможуть задовольнити показники для виходу з "червоного" рівня.

Нагадаємо, від 7 грудня на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва перестали діяти обмеження "червоної" зони.

9 регіонів виходять з "червоної" зони – чи варто чекати на послаблення обмежень | Новини України

Читайте також: