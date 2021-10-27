Діяли на випередження: СБУ завадило шахраям викрасти близько 1 млрд гривень з ковідного фонду

Діяли на випередження: СБУ завадило шахраям викрасти близько 1 млрд гривень з ковідного фонду

Зусиллями Служби безпеки України вдалося запобігти розкраданню COVID-коштів у кількох областях.

СБУ викрила факти розкрадання "атиковідних" грошей за період пандемії коронавірусу. Шахрайські схеми діяли від етапу будівництва лікарні до моменту її облаштування.

Про це йдеться на офіційному сайті СБУ.

Так, під час будівництва відділення для прийому хворих на COVID-19 у Закарпатській області із виділених 10 млн гривень більше 1,5 млн привласнили учасники оборудки. Організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише «на папері».

Крім того, у Львівській області викрили шахрайську схему, через яку бізнесмени привласнювали державні кошти під час закупівлі медичного обладнання для лікарень, що задіяні в боротьбі з COVID-19. За попередніми оцінками, лише за одним фактом поставок зловмисники завдали державному бюджету збитків на майже 2 млн грн.

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Крім того, СБУ вилучила 200 тонн підроблених антисептиків та інших небезпечних для здоров’я фальсифікатів для дезінфекції.

"Значною мірою, такого результату вдалося досягти завдяки роботі на випередження — коли спецслужба спрацювала ще на етапі "злочинних намірів" і не допустила фактичного розкрадання коштів", — пишуть у повідомленні.

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