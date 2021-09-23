Чи можливо підхопити COVID-19 у переповненому метро в годину пік: пояснення лікаря

На думку медика, велика частина людей, з якими ми стикаємося в метрополітені, вже перехворіли на коронавірус.

Велике скупчення людей в метро в годину пік — безпечне. Все тому, що переважна більшість з них вже перехворіла, а решта ж може перенести COVID-19 в легкій формі.

Так вважає лікар-інфекціоніст Київської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський.

"Давайте подивимося уважно на людей. Кого ми бачимо? Важких хроніків, прикутих до ліжка або масу людей похилого віку з купою супутніх захворювань? Ні. У своїй більшості ця юрба на вокзалі — активна працездатна молодь і люди середнього віку. Вони рухаються, переміщаються кожен день, працюють. Я впевнений, що не сильно помилюся, якщо припущу, що велика частина з них вже перехворіла на ковід. І тому взагалі не є заразною", — зазначив лікар-інфекціоніст.

Він також додав, що інша частина людей, яких ми щодня бачимо в переповненому метрополітені, може в легкій формі перенести коронавірусну інфекцію.

"Частина людей не буде важко переносити коронавірусну інфекцію, оскільки молоді та здорові важко не хворіють. Так, вони можуть заражати інших і розносити захворювання. Але самі, в переважній більшості, важко не захворіють", — підкреслив Євген Дубровський.

Нагадаємо, що в Ізраїлі померла від коронавірусу жінка, яка нещодавно повернулася з Умані.

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