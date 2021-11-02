Жертвы антивакцинальной кампании: в США от коронавируса умерла мама младенца

Супруги не были вакцинированы от COVID-19.
В США через несколько недель после родов умерла девушка, которая боялась делать вакцинацию против коронавируса. По словам супруга, молодая мама попала под антивакцинальную кампанию.
Об этом пишет CNN.
Коронавирусную инфекцию 22-летняя девушка подхватила в конце лета. Тогда она была на седьмом месяце беременности. Вакцинироваться она отказалась, потому что якобы боялась последствий после введения препарата.
25 августа, когда девушка уже была в больнице, ее состояние ухудшилось. Поэтому медики решили экстренно проводить кесарево сечение. В итоге маленькая Кармен появилась на свет почти на два месяца раньше. В это время ее мама находилась на аппарате жизнеобеспечения.
“Я знал, что в ту ночь что-то было не так. Я чувствовал это в своей груди. Мне казалось, что Эмили была дальше от меня, чем она была. В глубине души я чувствовал, что она была слишком далеко”, — говорил ее муж Эрик Робинсон.
Впоследствии девушка скончалась от коронавирусной инфекции.
Супруги не были вакцинированы от коронавирусной инфекции, потому что попали под дезинформацию. Они считали, что препарат вызывает проблемы у беременных женщин и пагубно сказывается на детях.
Теперь Робисон хочет пройти вакцинацию и помочь другим людям получить дозу препарата.
“Это самая сильная боль, которую кто-либо испытывал в своей жизни Сидя возле своей мертвой жены, держа ее за руку и глядя, как цвет покидает ее лицо. Сделайте прививку. Это очень серьезно. Она все еще была бы здесь, если бы мы относились к вакцинации серьезно”, — подчеркнул Эрик Робинсон.
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