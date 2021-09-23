Защищают ли вакцины от "Дельта"-штамма коронавируса: Комаровский рассказал

Новый препарат в условиях современных технологий ученые могут создать за две недели.

Вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от штамма "Дельта". Инъекция способствует выработке в теле человека антител, которых достаточно для того, чтобы блокировать COVID-19.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил врач Евгений Комаровский.

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"Когда с помощью вакцинации мы обеспечиваем огромное количество антител, пусть несовершенных, но хоть каких-нибудь, не полностью соответствуют, но хоть немного могут блокировать, когда их будет много. Когда в разы превосходит защитное число, они работают", — акцентировал Евгений Комаровский .

Он также добавил, что от дальнейших мутаций коронавируса имеющиеся сейчас вакцины могут не справляться. Но тогда, буквально в течение нескольких недель, ученые смогут разработать новые препараты.

Напомним, что в Украине продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. Некоторые украинцы из-за недоверия к вакцине отказываются делать прививки.

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