Заразнее за "Дельту": или обнаружили в Украине больных с новым мутированным вирусом

Заразнее за "Дельту": или обнаружили в Украине больных с новым мутированным вирусом

В Украине почти 100% людей, у которых сейчас обнаруживают вирус, есть инфицированны штаммом "Дельта".

В Украине пока не зафиксировали случаи заболевания на новую мутацию штамма "Дельта", которую обнаружили в Великобритании. Этот вид штамма считается еще более заразным, чем "Дельта".

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью телеканалу " Дом ".

По его словам, в Украине почти 100% людей, у которых сейчас обнаруживают вирус, инфицированны штаммом "Дельта".

"В начале октября в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины полноценно запущен в работу полногеномное сепаратор, который позволяет расшифровывать геном SARS-CoV-2 и смотреть, какой именно штамм у нас циркулирует. По итогам проведенной работы, по состоянию на сегодня практически 100% образцов, которые были протестированы на национальном уровне, относятся именно к штамму "Дельта". Пока без альтернативных или новых штаммов ", — рассказал он.

Напомним, Кузин заявил, что пик заболеваемости на коронавирус в нашей стране отнюдь еще не пришло. Он может произойти в начале следующего года. Однако уберечь от него, по словам министра здравоохранения, может массовая вакцинация.

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