Заражение коронавирусом в общественном транспорте: насколько высок риск подхватить COVID-19 в поезде

Исследователь рассказал, как уменьшить риск заражения коронавирусом.

В общественном транспорте, в частности поезде, существует риск заражения коронавирусом. Но такой риск не очень высок при определенных условиях.

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Об этом рассказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger известный исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер.

"В поездах значительная часть воздуха фильтруется, а затем попадает обратно в вагон. По моим расчетам, риск заражения не очень высок, если все носят маски и ведут себя относительно тихо. Но если кто-то очень громко разговаривает в течение длительного времени, лучше перейти в другое купе или другой вагон", — сказал Михаэль Ридикер.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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