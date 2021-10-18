Забитые реанимации и нервное напряжение: какая ситуация с коронавирусом в Днепре

Забитые реанимации и нервное напряжение: какая ситуация с коронавирусом в Днепре

Медики ежедневно используют почти 3 тонны кислорода.

В Днепре переполнена реанимация областной больницы им. Мечникова, в которой лечат больных на коронавирус. Каждый день медики используют около 2,5 тонн кислорода.

Об этом на брифинге заявил гендиректор областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Реанимация переполнена. "VIP-места" только в углах и коридорах. Мы видим, что для нас сейчас это настоящая красная зона. Каждый день доставляем кровати. В реанимации ситуация более ужасная. Ежедневно используем 2,5-3 тона кислорода. Больные лежат в масках, которые продавливают лицо", — рассказал Сергей Рыженко.

Он также добавил, что помимо прочего, у больных наблюдается сильное нервное возбуждение. "Некоторых фиксируют", отметил гендиректор больницы.

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