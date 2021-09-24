Забитые больницы ковид-пациентами: Днепропетровская область перешла в "оранжевую" эпидемиологическую зону

В облсовете говорят, что в "оранжевой" зоне применяются ограничения "желтого" уровня.

Днепропетровская область из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции перешла в "оранжевую" зону.

Об этом сообщили в пресс-службе областного совета.

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Так, Днепропетровщина за один день перешла с "желтой" в "оранжевую" зону. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В течение последних суток имеем 456 новых больных (по состоянию на 24 сентября больных уже 889, — ред). На Днепропетровщине фиксируется рост динамики уровня госпитализаций. Этот показатель не должен превышать 50%, сейчас он составляет 63,5%. То, как будут разворачиваться события дальше — зависит от каждого жителя Днепра и области: ещераз напоминаю людям о важности соблюдения всех карантинных правил", — подчеркнул председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Напомним, что пациенты, которые сейчас попадают в больницы с COVID-19, намного тяжелее, чем те, которые были во время предыдущей волны коронавируса.

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