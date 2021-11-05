За сутки в Украине от COVID-19 умерли около 700 человек: статистика на 5 ноября

Болезнь уносит жизни украинцев.
В Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 26 488 человек. Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки
◾️ госпитализировано – 5 497 человек
◾️ летальных исходов – 696
◾️ поправилось – 13 281 человек
За все время пандемии в Украине
◾️ заболело – 3 032 951 человек
◾️ поправилось – 2 492 419 человек
◾️ летальных исходов – 70 842
◾️ проведено ПЦР-тестирование – 14 730 826
С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 848 929 прививок.
93,2% госпитализированных из-за COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.