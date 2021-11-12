"Я этого делать не могу": главный врач инфекционной больницы Николаева о ситуации с коронавирусными больными

"Я этого делать не могу": главный врач инфекционной больницы Николаева о ситуации с коронавирусными больными

В ковидное отделение больницы недавно приезжала проверка из Минздрава.

В Николаеве пациентов с коронавирусом, которые лежат под аппаратами искусственной вентиляции легких, буквально вытаскивают с того света и ставят на ноги. В отделении инфекционной больницы "наибольшая выживаемость".

Об этом на своей странице в соцсети написала главный врач областной инфекционки Светлана Федорова.

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По ее словам, недавно в больницу приехала проверка из Министерства здравоохранения. Представители МОЗ удивились, когда увидели, что в ковид-отделении пациентов больше всего снимают с ИВЛ.

“Возвращаются. Сегодня мне пытались рассказать, что сатурация 92% на потоке кислорода 12 литров — это вообще здоровые люди, которые зря у нас лежат. Предложила членам комиссии лично закрыть вентиль кислорода и выгонять больных. Я этого делать не могу”, — подчеркнула Светлана Федорова.

Она также акцентировала, что борьба с коронавирусом продолжается и пожелала всем здоровья.

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