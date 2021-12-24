Выстрелил в голову: в Луганской области военный покончил с собой

Выстрелил в голову: в Луганской области военный покончил с собой

Солдат находился на ночном дежурстве.

В Луганской области нашли тело 21-летнего украинского военного, служившего по контракту.

Об этом сообщила прокуратура в военной и оборонной сферах Объединенных сил.

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"Предварительно установлено, что солдат находился на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", — говорится в сообщении.

Установлено, что военнослужащий 1999 года, уроженца пгт. Белозерка Херсонской области. По этому факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Рассматривают и другие версии, среди которых умышленное убийство, доведение до самоубийства и неосторожное обращение с оружием.

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Напомним, в Черниговской области в 169 учебном центре "Десна" застрелился срочный военнослужащий.

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