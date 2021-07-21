Введение COVID сертификатов во Франции: куда без документа не будут пускать

Введение COVID сертификатов во Франции: куда без документа не будут пускать

В стране — вспышка коронавируса.

Во Франции в музей, театр и кинотеатр теперь можно попасть с COVID-сертификатом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 июля.

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С 21 июля этот документ французы должны показывать, чтобы попасть в культурные заведения. В сертификате может содержаться информация о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или о том, что человек уже переболел коронавирусом. Все эти нововведения вводят во Франции на фоне очередной вспышки коронавируса из-за штамма "Дельта".

За минувшие сутки в стране новый рекорд — 18 тыс. инфицированных. К слову, это почти втрое больше, чем на прошлой неделе. В ближайшее время парламент решит, распространять действие сертификата для входа в учреждения питания и магазинов.

Новости мира: французы должны показывать COVID-сертификат, чтобы попасть в культурных заведений

Как сообщалось, во Франции в субботу, 17 июля, более 100 тыс. человек вышли на протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта". В частности, речь идет о решении правительства на счет обязательной вакцинации всех медицинских работников и вымогательства так называемого "health pass", то есть свидетельства о вакцинации, отрицательный тест или наличие антител после выздоровления от коронавируса.

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