Вспышка птичьего гриппа в Китае и смерть майдановца. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Китае произошла вспышка птичьего гриппа: болезнь уже зафиксирована в трех человек. Читать дальше ->
- Умер Владимир Занегин — тяжелораненый майдановец. Читать дальше ->
- Врачи агентства Общественного здравоохранения Англии обнаружили новый штамм коронавируса в стране. Читать дальше ->
- Минимум 110 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями в индийском штате Махараштра, что на западе страны. Читать дальше ->
- Генеральная Ассамблея ООН одобрила первую в своей истории резолюцию по зрению. Она призвала 193 страны-члена обеспечить доступ к офтальмологической помощи населению. Читать дальше ->