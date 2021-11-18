Вспышка COVID-19: Чехия усиливает карантин для невакцинированных

Ограничения усиливают из-за рекордного количества заражений.

Из-за коронавируса ограничения становятся строже: Чехия вслед за Австрией вводит локдаун для невакцинированных.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 ноября.

С понедельника, 23 ноября, тем, кто не привился или не переболел COVID-19, запретят доступ ко всем публичным местам и мероприятиям. Окончательный перечень ограничений должен быть утвержден во время заседания чешского правительства.

Ограничения усиливают из-за рекордного количества заражений коронавиусом. Например, 17 ноября в Минздраве страны сообщили о 22 479 новых случаях заболевания COVID-19. Это стало самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Новости мира: Чехия вслед за Австрией вводит локдаун для невакцинированных

Кстати, в целом печальную статистику относительно новых случаев инфицирования и смертности фиксируют по всей Европе.

Как сообщалось, в Берлине ввели жесткие ограничения для невакцинированных от COVID-19 граждан, запретив им посещать ряд общественных заведений. Отмечается, что теперь только полностью привитые от коронавируса или излеченные в течение шести последних месяцев люди могут посещать рестораны, кинотеатры, театры, музеи, галереи или концертные площадки.

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