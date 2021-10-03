"Все тяжелые, все на кислороде": в Харькове из-за вспышки COVID-19 больных снова принимают в чернобыльской больнице

"Все тяжелые, все на кислороде": в Харькове из-за вспышки COVID-19 больных снова принимают в чернобыльской больнице

Медики призывают горожан пользоваться масками и избегать мест скопления людей.

В Харькове для приема ковидних пациентов открылся Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения.

Об этом на своей странице в соцсети написала заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

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По ее словам, за сутки в диспансере приняли 141 человека. В то же время все из них — больные тяжелой формой коронавирусной инфекции.

"Все тяжелые, все на кислороде. Врачи, медсестры, санитарки до конца смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях. Друзья, подумайте, а может носить маску — это не так уж трудно? А может, если вы пропустите какое-то общественное мероприятие — это не так уж и страшно?" — акцентировала Елена Омельяненко.

Ранее мы писали, что в Харькове закрывают одно из двух отделений Чернобыльской больницы, в которой лечат больных коронавирусом. По словам главного врача, количество пациентов с подтвержденным COVID-19 уменьшилось, поэтому содержать стационар на 170 коек сейчас нецелесообразно.

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