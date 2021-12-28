Все области Украины покинули "красную" зону карантина: какие ограничения остаются

В Волынской и Запорожской областях с 30 декабря будет объявлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

Во вторник, 28 декабря, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено установить с полуночи 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Таким образом, последние две области Украины покинули "красную" зону адаптивного карантина, в которой действуют самые строгие карантинные ограничения. С 30 декабря все регионы Украины будут находиться на "желтом" уровне эпиднебезопасности.

В то же время, чиновник напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. На "желтом" уровне остаются определенные ограничения для невакцинированных граждан.

Министерство здравоохранения Украины

Посещать общественные заведения на "желтом" уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов тоже нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Для посещения общественных заведений можно использовать также отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — сертификат о выздоровлении от COVID.

На "желтом" уровне эпиднебезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет ни одного из перечисленных документов.

Напомним, в Украине могут ужесточить противоэпидемические меры безопасности в случае активного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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