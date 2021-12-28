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Все области Украины покинули "красную" зону карантина: какие ограничения остаются

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Все области Украины покинули "красную" зону карантина: какие ограничения остаются

unsplash.com

В Волынской и Запорожской областях с 30 декабря будет объявлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

Во вторник, 28 декабря, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено установить с полуночи 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Таким образом, последние две области Украины покинули "красную" зону адаптивного карантина, в которой действуют самые строгие карантинные ограничения. С 30 декабря все регионы Украины будут находиться на "желтом" уровне эпиднебезопасности.

В то же время, чиновник напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. На "желтом" уровне остаются определенные ограничения для невакцинированных граждан.

© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

Посещать общественные заведения на "желтом" уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов тоже нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Для посещения общественных заведений можно использовать также отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — сертификат о выздоровлении от COVID.

На "желтом" уровне эпиднебезопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет ни одного из перечисленных документов.

Напомним, в Украине могут ужесточить противоэпидемические меры безопасности в случае активного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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