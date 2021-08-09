Врачи рассказали, сколько шансов у привитых двумя вакцинами заразиться коронавирусом

Заболеть дважды вакцинированные могут, но значительно реже, чем невакцинированные.

У людей, которые дважды сделали прививки против коронавируса, втрое меньше шансов подхватить COVID-19.

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Об этом рассказали ученые Имперского медицинского колледжа Великобритании.

Эксперты проводили исследование в период с 24 июня по 12 июля и проверили более 100 тысяч человек. Они подчеркнули, что ни одна из вакцин, которые существуют, не способна 100% защитить от коронавируса, но риск заражения после вакцинации уменьшается на 50-60%.

Также после контакта с больным COVID-19 у привитых людей риск заболеть составляет 3,84%, тогда как у невакцинированных — 7,23%.

Эксперты также добавляют, что штамм "Дельта" быстро распространяется и его могут подхватить даже те, кто сделал две прививки.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

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