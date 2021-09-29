Врач рассказала, как дети болеют штаммом "Дельта" и кому из них лучше прививаться

Врач рассказала, как дети болеют штаммом "Дельта" и кому из них лучше прививаться

Врач спрогнозировала возможную летальность среди детей из-за штамм "Дельта".

Штамм "Дельта" способен вызвать у детей более тяжелое течение болезни, а потому несовершеннолетних из зоны риска лучше вакцинировать.

Об этом рассказала врач-инфекционист, координатор управления здравоохранения Житомирской ОГА по направлению "Инфекционные болезни" Ольга Сахневич, пишет "Укринформ".

Врач отметила, что раньше дети в основном болели коронавирусом в легкой форме, однако штамм "Дельта" является опасным.

"Больше всего людей в возрасте 39-49 лет переболели или вакцинированы. Дети обычно переносили заболевание в легкой форме. Обычный коронавирус из-за отсутствия мутаций еще не проникал к детскому организму, а "Дельта"-штам — проникает. В Черкассах у ребенка до года диагностировали коронавирус, во Львове 5-летний ребенок находится в больнице с поражением 80% легких. Ребенок из группы риска тяжелее переносит это заболевание. Детей обычно так же надо госпитализировать, но они переносят заболевания в состоянии средней тяжести — и такой летальности, как среди взрослых, слава Богу, мы не наблюдали ", — пояснила медик.

Ольга Сахневич спрогнозировала возможную летальность среди детей из-за штамма "Дельта" и призвала подростков из групп риска все же вакцинироваться.

"Что будет в этой волне "Дельта"-штама, сказать трудно, но я думаю, что возможны и тяжелые течение, и летальность среди детского населения. У нас, по рекомендациям Минздрава, детей с 12 лет из групп риска, то есть с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями, сахарным диабетом — можно вакцинировать Pfizer. Если ребенок имеет тяжелые поражения головного мозга, ее нельзя вакцинировать, но прививки должны иметь все люди из ее окружения", — отметила врач.

Напомним, инфицирован коронавирусом "Дельта" может одновременно заразить 11 человек.

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