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Врач предупредил о серьезных осложнениях из-за отказа лечить COVID-19 на раннем этапе

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Врач предупредил о серьезных осложнениях из-за отказа лечить COVID-19 на раннем этапе

Associated Press

Из постковидного синдрома после средней и тяжелой формы можно очень долго выходить.

Заболевание коронавирусом лучше лечить на раннем этапе, поскольку потом это может грозить серьезными осложнениями.

Об этом в комментарии УНН рассказал врач Андрей Роханский.

"Очень важно не затягивать, сделать тест и начать терапию. Самое страшное - это попасть на кислородную поддержку. Главное, чтобы не развились проблемы, связанные с нарушением дыхания, когда придется попадать на кислородную аппаратуру, после чего высокая вероятность попадания на ИВЛ", — подчеркнул медик.

Врач добавил, что средняя и тяжелая форма коронавируса может спровоцировать осложнения.

"Средняя или тяжелая форма коронавируса дает осложнения на центральную нервную систему, на сосуды, тромбозы и нарушения иммунной системы. Чаще это астенический синдром и депрессия — это когда сильная раздражительная слабость, человек лежит и ничего не хочет. Из постковидного синдрома после средней и тяжелой формы можно очень долго выходить", – отметил медик.

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