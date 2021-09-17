Врач назвал категорию людей, которые лучше защищены от коронавируса

Вакцинация — это не гарантия, что люди не будут болеть, говорит иммунолог.

Те, кто переболел COVID-19, значительно лучше защищены, чем те, кто прошел вакцинацию.

Об этом заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" иммунолог Андрей Волянский.

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"Вакцинация против COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает некоторую часть людей. Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей — это гарантия того, что никто не будет болеть? Это высосано из пальца, так как вакцинированные массово болеют, и Израиль показал, что даже третья доза — это не исключение из правил. Кто защищен по-настоящему? Тот, у кого иммунный щит — он может быть как естественным, так и искусственным. Те, кто переболел, защищены значительно лучше, чем вакцинированы. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить тех, которые не ответили, и перед ними ставить вопрос о третьей дозе", — сказал иммунолог.

При этом Волянский отметил, что вакцинацией нужно защищать уязвимых — "то, что мы не делали с начала прививочной кампании".

Ранее стало известно, что Украина среди стран мира занимает 20 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 6 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а по суточной смертности от коронавируса — Россия, Великобритания, Украина.

Напомним

В Украине по состоянию на утро 17 сентября зафиксировано 6624 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 99 человек, 1914 пациентов выздоровели. За последние сутки количество больных выросло более чем 6,6 тысячи. Игорь Кузин: "Вакцинация не является поводом, чтобы отменять масочный режим"

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