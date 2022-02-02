Врач на Закарпатье ежемесячно зарабатывала полмиллиона на фейковых сертификатах о вакцинации

К преступной схеме злоумышленница привлекла знакомую, которая за 30% от "дохода" искала клиентов.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали врача-инфекциониста Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета по подозрению в мошенничестве с сертификатами о вакцинации.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, ежемесячно она зарабатывала около полумиллиона гривен на продаже COVID-документации.
“За 3,5 тыс. грн врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала "пациентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом, злоумышленница подрабатывала ежемесячно почти 100 медицинских документов”, — говорится в сообщении.
Как было установлено следствием, к преступной схеме женщина привлекла знакомую, которая за 30% от "дохода" искала клиентов, которые не желали вакцинироваться.
Обеим злоумышленницам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, ранее в Одессе задержаны медработницы, которые выдавали пациентам фальшивые сертификаты вакцинации против COVID-19. Обе женщины работали в одной из городских поликлиник. В настоящее время их отстранили от работы и направили в суд обвинительный акт.
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