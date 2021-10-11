Врач-инфекционист рассказал, сколько времени у тех, кто переболел коронавирусом, есть антитела: это не год

Врач-инфекционист рассказал, сколько времени у тех, кто переболел коронавирусом, есть антитела: это не год

Медик провел исследование, в котором приняли участие 42 человека, которые уже переболели COVID-19.

У тех, кто переболел коронавирусом, могут длительное время сохраняться антитела.

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Об этом в Facebook сообщил врач-инфекционист Евгений Дубровский.

По словам медика, он провел собственное исследование, в котором приняли участие 42 человека, которые уже переболели COVID-19. Только трое из них прививались против коронавируса тремя различными вакцинами.

"Сделано обследование на определение уровня антител к ядерному белку (нуклеокапсиду) и спайк-белку. Во всех исследуемых антитела обеих разновидностей к SARS-CoV-2 на месте. И это — полные 17 месяцев после болезни (апрель 2020 — октябрь 2021 ). Уровень антител очень высок. Практически на грани чувствительности тест-систем. что у тех, кто привился, что у тех, кто не привился", — пояснил Евгений Дубровский.

По данным медика, даже в тех, в кого антитела исчезли, потом они снова появились.

"Даже у тех, у кого антител не было (исчезли после 8 месяца), они снова появились, хотя испытуемые не прививались. За все эти 17 месяцев дважды заболел только один человек. Второй раз — практически бессимптомно. Именно этот человек и вакцинировался впоследствии, после уже второго выздоровления", — отметил инфекционист.

По словам Дубровского, те кто переболели коронавирусом хорошо защищены антителами.

"Всем, кто сомневается и переживает: иммунитет после "ковида" длительный, прочный и эффективный. Уже не один год, а без малого полтора года, переболевшие способны успешно держать оборону при постоянных контактах с больными. "Дельта" не пробивает защиту", — убежден Евгений Дубровский.

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