Возможно ли подхватить COVID-19 в переполненном метро в час пик: объяснение врача

По мнению медика, большая часть людей, с которыми мы сталкиваемся в метрополитене, уже переболела на коронавирус.

Большое скопление людей в метро в час пик — безопасно. Все потому, что подавляющее большинство из них уже переболело, а остальные могут перенести COVID-19 в легкой форме.

Так считает врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

"Давайте посмотрим внимательно на людей. Кого мы видим? Тяжелых хроников, прикованных к кровати или массу пожилых людей с кучей сопутствующих заболеваний? Нет. В своем большинстве эта толпа на вокзале - активная работоспособная молодежь и люди среднего возраста. Они двигаются, перемещаются каждый день, работают. Я уверен, что не сильно ошибусь, если предположу, что большая часть из них уже переболела на ковид. И потому вообще не является заразной", — отметил врач-инфекционист.

Он также добавил, что вторая часть людей, которых мы ежедневно видим в переполненном метрополитене, может в легкой форме перенести коронавирусную инфекцию.

"Часть людей не будет трудно переносить коронавирусную инфекцию, поскольку молодые и здоровые тяжело не болеют. Да, они могут заражать других и разносить заболевание. Но сами, в подавляющем большинстве, тяжело не заболеют", — подчеркнул Евгений Дубровский.

Напомним, что в Израиле умерла от коронавируса женщина, которая недавно вернулась из Умани.

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки от болезни умерло 105 человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку