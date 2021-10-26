"Возили больницами, чтобы хоть где-то найти место": история одессита, у которого мать умерла от COVID-19

"Возили больницами, чтобы хоть где-то найти место": история одессита, у которого мать умерла от COVID-19

Парень говорит, что в похоронном бюро Одессы огромная очередь.

В Одессе парень потерял мать, которая заболела COVID-19, а у отца было поражение легких 35%. Он рассказал, что пришлось пережить.

История одессита была опубликована в одном из Telegram-каналов Одессы.

"В субботу родителей забрала "скорая". Их возили больницами, чтобы хоть где-то найти место для лечения, чудом нашли в 5-й больнице. Оказалось, что поражение легких у папы 35%. У мамы уже 75%. Были без вакцин. Сегодня мамы не стало", — написал парень.

По его словам, в похоронном бюро Одессы – огромная очередь. В день агентство хоронит 67 человек умерших от коронавируса.

"Пока я оформлял документы мамы, выкатили четырех в морг. Может, эта история даст понять о серьезности проблемы. Знаю, что есть непробиваемые люди, но если хоть одному эта история спасет жизнь, уже будет хорошо!" — говорится в сообщении.

По состоянию на 26 октября в Украине снова зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса – за сутки умерло 734 человека. Больше всего летальных исходов было в Херсонской области, а больных — в Днепропетровской.

Также за прошедшие сутки более 19 тысяч украинцев инфицировалось, в больницы попали почти 3 тысячи человек, а 9 738 пациентов поправились.

Напомним, что предыдущие два рекорда с умершими от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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