ВОЗ заявила об опасности "Омикрона" для переболевших и привитых от COVID-19

ВОЗ заявила об опасности "Омикрона" для переболевших и привитых от COVID-19

Также "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта".

Новый штамм "Омикрон" заражает людей, которые вакцинировались или уже переболели COVID-19. Также он распространяется быстрее, чем "Дельта".

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Reuters.

"В это время есть устойчивое подтверждение того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", и вероятнее, что люди, которые привитые или переболевшие могут снова заразиться", — отметил он.

Кроме того Гебрейесус призвал Китай активнее делиться информацией о происхождении коронавируса.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что все карантинные ограничения, которые внедряются во многих странах, должны быть ориентированы на людей со слабой иммунной системой. Это связано с особенностями "Омикрона".

Представители ВОЗ отметили, что Omicron лучше уклоняется от антител, образующихся некоторыми вакцинами против COVID-19, но существуют другие формы иммунитета, которые могут предотвратить инфекцию и заболевания.

"Мы не верим, что все вакцины станут абсолютно неэффективными", — сказала Сваминатан.

Напомним, что Украина одной из первых в Европе прошла осеннюю вспышку заболеваемости COVID-19.

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