ВОЗ советует воздержаться от заграничных поездок из-за нового штамма коронавируса "Омикрон"

Ряд стран уже ввели из-за вируса новые ограничения.

Воздержаться от заграничных поездок через штамм "Омикрон". Такой совет Всемирная организация здравоохранения дает людям, не имеющим прививки от коронавируса, старше 60 лет или имеющим слабый иммунитет.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 декабря.

Между тем, сразу несколько стран ужесточают ограничения из-за нового штамма — Канада расширит список африканских стран, из которых запрещен въезд. Так, в список попадут Нигерия, Малави и Египет. В то же время, Австралия ввела двухнедельный карантин для возвращающихся из стран Африки и трехдневный — для тех, кто приезжает из всех других стран.

Ожидается, что уже завтра, 2 декабря, о новых требованиях к путешественникам заявят и Соединенные Штаты – приезжим, независимо от вакцинации, придется сдавать ПЦР-тесты.

Вакцина Pfizer, вероятно, сможет защитить привитых от тяжелого течения болезни даже в случае заражения штаммом "Омикрон". Об этом заявил соучредитель компании BioNTech. Производитель вакцины подчеркнул — считает, что у людей будет лучшая защита, если сделают третью, бустерную прививку.