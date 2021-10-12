ВОЗ рекомендовала третью дозу вакцины от COVID-19, но не для всех

ВОЗ рекомендовала третью дозу вакцины от COVID-19, но не для всех

Дополнительная доза вакцины от COVID-19 рекомендована людям с ослабленным иммунитетом.

Третью прививку вакциной против коронавируса рекомендовала ВОЗ делать людям, которые имеют ослабленный иммунитет. Это связано с тем, что этим лицам двух доз может быть недостаточно для полноценной защиты от коронавируса.

Об этом сообщили на сайте ООН.

Также читайте Влияет ли вакцинация на беременность и почему может нарушиться менструация: ответы на главные вопросы

Эксперты ВОЗ отмечают, что люди с ослабленным иммунитетом подвержены высокому риску тяжелого коронавируса, и в их случае стандартной первичной вакцинации может быть недостаточно.

Кроме того, дополнительную, третью дозу, рекомендовали вводить людям старше 60 лет, которые были привиты китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm. Эксперты объяснили эту рекомендацию данным исследования в Латинской Америке, которые свидетельствуют о том, что со временем эффект от этих прививок в старших возрастных группах снижается.

В то же время в случае с китайскими вакцинами в ВОЗ допустили использование других одобренных препаратов в качестве третьего дозу.

В рекомендации также говорится, что страны должны стремиться к максимальной доле вакцинированных среди людей старше 60 лет, а затем назначать третью прививку, начиная с более старших возрастных групп.

Напомним, Денис Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19. Когда она будет.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку