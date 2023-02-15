ВОЗ остановила расследование по происхождению COVID: что произошло

Всемирная организация здравоохранения остановила вторую фазу расследования о происхождении коронавируса. Причина такого решения – проблемы со сбором данных в Китае.

Об этом сообщила представитель организации Мария ван Керкхове, пишет журнал Nature.

Несмотря на это, отмечает представитель ВОЗ, руководство организации пытается убедить китайских чиновников поделиться данными о вирусе. В частности с центром контроля заболеваний Китая.

В свою очередь, издание пишет, что для сбора необходимых данных о происхождении COVID-19 прошло уже много времени. Но вместе с тем у ученых достаточно информации, чтобы предотвратить возможные вспышки вируса в будущем.

К слову, первый случай COVID был обнаружен в городе Ухань в конце 2019-го. В целом вирус распространился по другим странам. Уже 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В том же году ВОЗ назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Ученые пришли к выводу, что болезнь, вероятно, передалась людям от летучих мышей. С начала COVID-пандемии обнаружили около 700 миллионов человек в мире. Число смертей достигло почти семи миллионов.

Напомним, в ВОЗ рассказали о новом штамме коронавируса Omicron XBB.1.5 в течение нескольких недель стал доминирующим в Соединенных Штатах Америки.

Читайте также:

Грипп и коронавирус во время войны не исчезли - Игорь Кузин