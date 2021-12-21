ВОЗ одобрила новую вакцину Nuvaxovid для экстренного применения

Новый препарат производят в Индии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила в список вакцин для экстренного применения новый препарат Nuvaxovid.
Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Вакцина была разработана американской компанией Novavax и Коалицией по инновациям в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI).
Новый препарат, состоящий из двух компонентов, производят в Индии.
Сообщается, что хранить его нужно при температуре охлаждения от 2 до 8 градусов.
Следует отметить, что 17 декабря ВОЗ уже одобрила экстренное применение вакцины Covovax, производства той же американской компании Novavax.
Напомним, в Британии начались испытания новой безигольной COVID-вакцины для защиты от будущих штаммов коронавируса, которую планируется вводить струей воздуха.
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