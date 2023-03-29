ВОЗ изменила рекомендации по количеству прививок от COVID-19

В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса завершится в 2023 году.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации людей против COVID-19 после заседания 20-23 марта Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE). Изменения касаются дополнительных бустерных доз и интервалам между ними.

Об этом говорится на сайте ВОЗ.

SAGE пересмотрела дорожную карту для установления приоритетов в использовании вакцин против COVID-19, чтобы отразить влияние "Омикрона" и высокий уровень иммунитета населения через инфекцию и вакцинацию.

Население разделили на 3 группы в зависимости от того, нуждаются ли они в вакцинации.

Группа высокого риска включает в себя:

пожилых людей;

молодежь с сопутствующими заболеваниями (диабет, заболевания сердца и т.п.);

людей с иммунодефицитными состояниями (например реципиенты трансплантации или люди с ВИЧ), в частности дети от 6 месяцев;

беременных;

медицинских работников.

Группе рекомендуется введение бустерных доз через 6-12 месяцев после последней дозы. Но сроки также зависят от возраста и иммунодефицитных состояний.

Группа среднего риска:

здоровые взрослые без сопутствующих заболеваний (обычно до 50-60 лет);

дети и подростки с сопутствующими болезнями.

Для них рекомендуется первичная вакцинация (1 или 2 прививки в зависимости от вакцины) и первый бустер. Дальнейшую ревакцинацию в ВОЗ считают нецелесообразной, потому что это имеет низкое влияние в целом на общественное здоровье.

Здоровые дети и подростки входят в группу низкого риска.

Данные ВОЗ показывают, что вакцинация этой группы безопасна, но низкоэффективна для общего общественного здоровья.

Именно поэтому в приоритете люди из группы высокого риска, ведь в случае болезни пациенты будут создавать значительную нагрузку на медицинскую систему.

В организации подчеркивают, что из-за изменения эпидемиологической ситуации эти рекомендации могут измениться. Но надеются, что пандемия завершится в 2023 году.

Напомним, Байден подписал указ о рассекречивании информации о происхождении коронавируса.

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