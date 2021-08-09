Во время забора материала должно быть больно: доктор Комаровский рассказал об эффективности ПЦР-теста

Во время забора материала должно быть больно: доктор Комаровский рассказал об эффективности ПЦР-теста

Медик рассказал, как правильно делать тест на коронавирус.

Инфицирования коронавирусом показывает именно ПЦР-тест. Однако его должны делать специалисты.

Об этом сообщил врач Евгений Комаровский.

По его словам, самым точным тестом на коронавирус остается ПЦР. Однако, чтобы он был точным, это должны делать специалисты.

"Если при взятии материала для исследования вам даже больно не было, то это означает, что тест вы сдали зря. Для получения достоверных результатов нужно очень сильно "обидеть" того, у кого берется материал — клетки слизистой оболочки дыхательных путей, в которых размножается вирус. слизистую, причем глубоко, нужно буквально поцарапать, очень сильно прижать к ней палочку и провернуть. В противном случае правильного результата можно не ждать", — написал Комаровский.

Напомним, в США известный ведущий-антивакцинатор умер от коронавируса.

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