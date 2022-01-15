Во время восхождения на Говерлу погибла туристка, еще двое людей получили травмы

Во время восхождения на Говерлу погибла туристка, еще двое людей получили травмы

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 28 человек и 5 ед. техники.

В Ивано-Франковской области при восхождении на гору Говерла один человек погиб, еще двое получили травмы.

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Как сообщили в ГСЧС, трагедия произошла 15 января в 11:15.

"15 января в 11:15 при восхождении на г. Говерла, Надвирнянского района, погиб 1 человек и 2 получили травмы разных степеней тяжести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 14:40 мужчину 1987 года рождения с травмой ноги спасатели транспортировали в спортивную базу "Заросляк" и передали медикам. В 14:30 другое травмированное лицо, женщину 1989 года рождения, к которой направлялись спасатели, найдено, организовано его сопровождение.

В ГСЧС отметили, что погибшей оказалась женщина 1965 года рождения. Все туристы - жители г. Южное Одесской области.

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