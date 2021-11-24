Во Львовской области распространяется штамм коронавируса "Дельта+": какая ситуация в регионе

Во Львовской области распространяется штамм коронавируса "Дельта+": какая ситуация в регионе

Все больные получают лечение в стационаре.

Во Львовской области у более 70 человек обнаружили штамм коронавируса “Дельта+”. Все они находятся в стационарах.

Об этом со ссылкой на директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса пишет "Укринформ".

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По словам медика, этот штамм оказался чрезвычайно контагиозным, из-за чего он способен заразить большее количество людей. Первые симптомы болезни у человека появляются в течение пяти дней после контакта с инфицированным.

"По данным Центра контроля и профилактики болезней, штамм “Дельта+” во Львовской области подтвердили у более 70 человек. Все эти люди находятся на стационарном лечении. Штамм очень контагиозный. Соответственно, при незначительных контактах больной может заразить большое количество лиц, а с момента контакта до появления клинических симптомов проходит от трех до пяти дней", — подчеркнул Орест Чемерис.

Львовская область уже на этой неделе может выйти из "красной" карантинной зоны. Однако сделать это можно только после заседания комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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