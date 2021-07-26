Во Львове выздоровел больной штаммом коронавируса "Дельта": какие у него были симптомы

Во Львове выздоровел больной штаммом коронавируса "Дельта": какие у него были симптомы

В еще трех жителей Львовщины подозревают "Дельту".

Во Львове выздоровел больной штаммом коронавируса "Дельта", его уже выписали из больницы. Другие два больных все еще лечатся.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко, пишет "Общественное".

По словам медика, при штамме "Дельта" в больного были те же симптомы, что и при обычному COVID-19.

"Ничего такого, чего не было раньше, среди этих пациентов не наблюдалось. То есть — это температура, это пневмония, общая слабость", — сообщила Наталья Иванченко.

Еще двое больных с Львовщины, у которых диагностировали "Дельту", выздоравливают. Кроме того, в области обнаружили три новых подозрения на коронавирус этого штамма. Медики ожидают результатов лабораторных исследований из Киева.

Напомним, три случая мутировавшего штамма "Дельта" подтвердили во Львове .

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